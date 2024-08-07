Сили оборони: Росія посилила обстріли у районі Вовчанська, може готуватися до штурмів

Там, за даними військових, Росія нарощує військову присутність

Вовчанськ. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Від початку тижня у Харківській області зазначається значне посилення кількості обстрілів із боку Росії, зокрема – району Вовчанська. Про це повідомила пресслужба операційної зони ОТУ "Харків" та акцентувала – це може вказувати на наміри ворога розпочати активні штурмові дії.

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За даними військових, за минулу добу відбулося 517 обстрілів позицій Сил оборони.

"Противник застосовує артилерію, міномети та системи залпового вогню, завдаючи ударів по позиціях Сил оборони України, що може свідчити про наміри ворога розпочати активні штурмові дії", – зауважили в ОТУ "Харків".

Військові розповіли, що особливо високою інтенсивність обстрілів є у районі Вовчанська. Там, за даними розвідки, Росія нарощує військову присутність, проводить підготовчі заходи, зосереджуючи сили та техніку.

Мапа: Deepstate

Вони акцентували: посилення обстрілів на Харківському напрямку з боку російських окупантів є серйозним викликом, який потребує належної уваги.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що наступ російської армії піде на спад через півтора-два місяці.

Після травневого наступу на Харківську область, у липні росіяни почали перекидати на Харківський напрямок штурмові резерви. Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин розповідав, що прибуття додаткового особового складу з різних родів військ фіксують у районі російського міста Муром та під українським Вовчанськом.

Аналітик Центру оборонних стратегій Кевлюк розповідав, що окупанти спробують наростити зусилля у центральній частині Вовчанська у напрямку Агрегатного заводу, форсувати річку Вовча та намагатимуться просунутись обома берегами річки Липець.

24 липня речник ОТУ "Харків" повідомив, що з початку наступу на півночі Харківщини росіяни втратили у Вовчанську більшу частину однієї бригади та "сточили" два танкові полки.

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