Буданов впевнений: за півтора-два місяці масштабний наступ Росії піде на спад

Це через те, що наступальні операції росіян тривають майже три місяці, зазначив керівник розвідки

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/Liga.net)

Наступ російської армії піде на спад через півтора-два місяці. Такий прогноз озвучив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов під час зустрічі з випускниками Київської школи економіки, пише Forbes Ukraine.

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"За півтора-два місяці основний напір має завершитися, бо й так наступ затягнувся", – наголосив Буданов.

Керівник розвідки пояснив, що практика десятирічної війни показує: наступальний потенціал "будь-яка сторона понад два місяці не витягує". А через те, що наступальні операції росіян тривають майже три місяці, тому далі буде деякий спад, зауважив він.

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"Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємось", – зазначив Буданов.

Розвідник акцентував: подальша ситуація залежатиме і від української сторони.

"Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде чотири-п’ять місяців і все знову повториться. Чи будемо діяти на випередження", – додав він.

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Після травневого наступу на Харківську область, у липні росіяни почали перекидати на Харківський напрямок штурмові резерви. Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин розповідав, що прибуття додаткового особового складу з різних родів військ фіксують у районі російського міста Муром та під українським Вовчанськом.

Аналітик Центру оборонних стратегій Кевлюк розповідав, що окупанти спробують наростити зусилля у центральній частині Вовчанська у напрямку Агрегатного заводу, форсувати річку Вовча та намагатимуться просунутись обома берегами річки Липець.

Впродовж останніх тижнів Торецький напрямок став одним із найгарячіших на лінії фронту. Мета російського військового угруповання там – якнайшвидше вийти на Костянтинівку та наблизитись до окупації всієї Донецької області.

Волошин звітував: активні бойові дії тривають щодня. Торецьку агломерацію буквально стирають КАБами та артилерійським вогнем. Окупаційна армія намагається захопити місто, не рахуючись із втратами.

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