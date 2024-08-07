Буданов уверен: через полтора-два месяца масштабное наступление России пойдет на спад
Наступление российской армии пойдет на убыль через полтора-два месяца. Такой прогноз озвучил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов во время встречи с выпускниками Киевской школы экономики, пишет Forbes Ukraine.
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"За полтора-два месяца основной напор должен завершиться, потому что и так наступление затянулось", – подчеркнул Буданов.
Руководитель разведки пояснил, что практика десятилетней войны показывает: наступательный потенциал "любая сторона более двух месяцев не вытягивает". А из-за того, что наступательные операции россиян продолжаются почти три месяца, поэтому дальше будет некоторый спад, отметил он.
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"Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И мы к этому готовимся", – отметил Буданов.
Разведчик акцентировал: дальнейшая ситуация будет зависеть и от украинской стороны.
"Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев и все снова повторится. Или будем действовать на опережение", – добавил он.
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