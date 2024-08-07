Буданов уверен: через полтора-два месяца масштабное наступление России пойдет на спад

Это потому, что наступательные операции россиян длятся почти три месяца, отметил руководитель разведки

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/Liga.net)

Наступление российской армии пойдет на убыль через полтора-два месяца. Такой прогноз озвучил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов во время встречи с выпускниками Киевской школы экономики, пишет Forbes Ukraine.

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"За полтора-два месяца основной напор должен завершиться, потому что и так наступление затянулось", – подчеркнул Буданов.

Руководитель разведки пояснил, что практика десятилетней войны показывает: наступательный потенциал "любая сторона более двух месяцев не вытягивает". А из-за того, что наступательные операции россиян продолжаются почти три месяца, поэтому дальше будет некоторый спад, отметил он.

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"Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И мы к этому готовимся", – отметил Буданов.

Разведчик акцентировал: дальнейшая ситуация будет зависеть и от украинской стороны.

"Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев и все снова повторится. Или будем действовать на опережение", – добавил он.

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После майского наступления на Харьковскую область, в июле россияне начали перебрасывать на Харьковское направление штурмовые резервы. Представитель ОСГВ "Хортица" Волошин рассказывал, что прибытие дополнительного личного состава из разных родов войск фиксируют в районе российского города Муром и под украинским Волчанском.

Аналитик Центра оборонных стратегий Кевлюк рассказывал, что оккупанты попытаются нарастить усилия в центральной части Волчанска в направлении Агрегатного завода, форсировать реку Волчья и пытаться продвинуться по обоим берегам реки Липец.

В последние недели Торецкое направление стало одним из самых жарких на линии фронта. Цель российской военной группировки там – как можно быстрее выйти на Константиновку и приблизиться к оккупации всей Донецкой области.

Волошин отчитывался: активные боевые действия продолжаются ежедневно. Торецкую агломерацию буквально стирают КАБами и артиллерийским огнем. Оккупационная армия пытается захватить город, не считаясь с потерями.

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