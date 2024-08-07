Силы обороны: Россия усилила обстрелы в районе Волчанска, может готовиться к штурмам

Там, по данным военных, Россия наращивает военное присутствие

Волчанск. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

С начала недели в Харьковской области отмечается значительное усиление количества обстрелов со стороны России, в частности – района Волчанска. Об этом сообщила пресс-служба операционной зоны ОТГ "Харьков" и акцентировала – это может указывать на намерения врага начать активные штурмовые действия.

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По данным военных, за минувшие сутки произошло 517 обстрелов позиций Сил обороны.

"Противник применяет артиллерию, минометы и системы залпового огня, нанося удары по позициям Сил обороны Украины, что может свидетельствовать о намерениях врага начать активные штурмовые действия", – отметили в ОТГ "Харьков".

Военные рассказали, что особенно высока интенсивность обстрелов в районе Волчанска. Там, по данным разведки, Россия наращивает военное присутствие, проводит подготовительные мероприятия, сосредотачивая силы и технику.

Карта: Deepstate

Они акцентировали: усиление обстрелов на Харьковском направлении со стороны российских оккупантов является серьезным вызовом, требующим должного внимания.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что наступление российской армии пойдет на убыль через полтора-два месяца.

После майского наступления на Харьковскую область, в июле россияне начали перебрасывать в Харьковское направление штурмовые резервы. Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин рассказывал, что прибытие дополнительного личного состава из разных родов войск фиксируют в районе российского города Муром и под украинским Волчанском.

Аналитик Центра оборонных стратегий Кевлюк рассказывал, что оккупанты попытаются нарастить усилия в центральной части Волчанска в направлении Агрегатного завода, форсировать реку Волчья и будут пытаться продвинуться по обоим берегам реки Липец.

24 июля спикер ОТГ "Харьков" сообщил, что с начала наступления на севере Харьковской области россияне потеряли в Волчанске большую часть одной бригады и "сточили" два танковых полка.

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