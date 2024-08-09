Росія готується до штурмів у районі агрегатного заводу у Вовчанську – Сили оборони

Від початку тижня у Харківській області зазначається значне посилення кількості обстрілів із боку Росії

Вовчанськ. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Російська армія готується до ведення штурмових дій у кварталі багатоповерхової забудови, а також у районі Агрегатного заводу. Про це повідомила пресслужба операційної зони ОТУ "Харків".

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"У Вовчанську ворог здійснює підготовку до проведення штурмових дій у кварталі багатоповерхової забудови та у районі Агрегатного заводу", – акцентували військові.

За даними пресслужби, для цього Росія залучила додатковий особовий склад загону "Шторм" 153 танкового полку 47 танкової дивізії, а також провела заходи логістичного забезпечення.

9 серпня Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв, що на Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося шість бойових зіткнень у районі Вовчанська.

12 червня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що окупанти загрузли у Вовчанську, попри залучені сили та засоби, що вони постійно поповнюють людьми з підрозділів, які воюють на інших напрямках.

26 червня речник ОТУ "Харків" Повх заявив, що частина російських окупаційних військ заблокована на агрегатному заводі у Вовчанську.

7 серпня повідомлялося, що від початку тижня у Харківській області зазначається значне посилення кількості обстрілів із боку Росії, зокрема – району Вовчанська, що може вказувати на наміри ворога розпочати активні штурмові дії.

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