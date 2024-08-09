Россия готовится к штурмам в районе агрегатного завода в Волчанске – Силы обороны

С начала недели в Харьковской области отмечается значительное усиление количества обстрелов со стороны России

Волчанск. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Российская армия готовится к ведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки, а также в районе Агрегатного завода. Об этом сообщила пресс-служба операционной зоны ОТГ "Харьков".

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"В Волчанске враг осуществляет подготовку к проведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки и в районе Агрегатного завода", – акцентировали военные.

По данным пресс-службы, для этого Россия привлекла дополнительный личный состав отряда Шторм 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии, а также провела мероприятия логистического обеспечения.

9 августа Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал, что на Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска.

12 июня главнокомандующий ВСУ сообщил, что оккупанты погрязли в Волчанске, несмотря на привлеченные силы и средства, которые они постоянно пополняют людьми из подразделений, воюющих на других направлениях.

26 июня спикер ОТГ "Харьков" Повх заявил, что часть российских оккупационных войск заблокирована на агрегатном заводе в Волчанске.

7 августа сообщалось, что с начала недели в Харьковской области отмечается значительное усиление количества обстрелов со стороны России, в частности – района Волчанска, что может указывать на намерения врага начать активные штурмовые действия.

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