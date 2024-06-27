Силы обороны назвали варианты для заблокированных россиян на агрегатном заводе в Волчанске
Российские захватчики остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске, ситуация в городе остается очень изменчивой. Об этом заявил представитель ОТГВ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.
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"В Волчанске продолжаются боевые столкновения. Ситуация очень изменчива", – подчеркнул он.
Саранцев отметил, что у российских захватчиков на агрегатном заводе сейчас есть три варианта действий.
"Это сдаться украинским военным в плен и предстать перед украинским правосудием, или предстать перед международным судом, или предстать перед судом Божьим. Во всех трех вариантах мы согласны максимально способствовать", – отметил он.
26 июня представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх заявил, что часть российских оккупационных войск заблокирована на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области.
- 12 июня главнокомандующий ВСУ сообщил, что оккупанты погрязли в Волчанске, несмотря на привлеченные силы и средства, которые они постоянно пополняют людьми из подразделений, воюющих на других направлениях.
- 18 июня президент сообщил, что Силам обороны удается постепенно вытеснять россиян из Харьковской области.
- 19 июня Повх заявил LIGA.net, что на одном из участков в Волчанске были заблокированы российские оккупанты.
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