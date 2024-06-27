Силы обороны назвали варианты для заблокированных россиян на агрегатном заводе в Волчанске
Волчанск. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Российские захватчики остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске, ситуация в городе остается очень изменчивой. Об этом заявил представитель ОТГВ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"В Волчанске продолжаются боевые столкновения. Ситуация очень изменчива", – подчеркнул он.

Саранцев отметил, что у российских захватчиков на агрегатном заводе сейчас есть три варианта действий.

"Это сдаться украинским военным в плен и предстать перед украинским правосудием, или предстать перед международным судом, или предстать перед судом Божьим. Во всех трех вариантах мы согласны максимально способствовать", – отметил он.

26 июня представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх заявил, что часть российских оккупационных войск заблокирована на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области.

  • 12 июня главнокомандующий ВСУ сообщил, что оккупанты погрязли в Волчанске, несмотря на привлеченные силы и средства, которые они постоянно пополняют людьми из подразделений, воюющих на других направлениях.
  • 18 июня президент сообщил, что Силам обороны удается постепенно вытеснять россиян из Харьковской области.
  • 19 июня Повх заявил LIGA.net, что на одном из участков в Волчанске были заблокированы российские оккупанты.

Читайте также: В Волчанске морпех в рукопашном бою одолел оккупанта холодным оружием – ВСУ

армия Россиивойнахарьковская областьволчанск