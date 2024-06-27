Силы обороны назвали варианты для заблокированных россиян на агрегатном заводе в Волчанске

26 июня спикер ОТГВ "Харьков" сообщил, что часть российских войск заблокирована на агрегатном заводе в Волчанске

Волчанск. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Российские захватчики остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске, ситуация в городе остается очень изменчивой. Об этом заявил представитель ОТГВ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

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"В Волчанске продолжаются боевые столкновения. Ситуация очень изменчива", – подчеркнул он.

Саранцев отметил, что у российских захватчиков на агрегатном заводе сейчас есть три варианта действий.

"Это сдаться украинским военным в плен и предстать перед украинским правосудием, или предстать перед международным судом, или предстать перед судом Божьим. Во всех трех вариантах мы согласны максимально способствовать", – отметил он.

26 июня представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх заявил, что часть российских оккупационных войск заблокирована на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области.

12 июня главнокомандующий ВСУ сообщил, что оккупанты погрязли в Волчанске, несмотря на привлеченные силы и средства, которые они постоянно пополняют людьми из подразделений, воюющих на других направлениях.

18 июня президент сообщил, что Силам обороны удается постепенно вытеснять россиян из Харьковской области.

19 июня Повх заявил LIGA.net, что на одном из участков в Волчанске были заблокированы российские оккупанты.

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