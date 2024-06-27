Сили оборони назвали варіанти для заблокованих росіян на агрегатному заводі у Вовчанську

26 червня речник ОТУВ "Харків" повідомив, що частина російських військ заблокована на агрегатному заводі у Вовчанську

Вовчанськ. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Російські загарбники залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську, ситуація у місті залишається дуже мінливою. Про це заявив речник ОТУВ "Харків" Віталій Саранцев у ефірі телемарафону.

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"У Вовчанську тривають бойові зіткнення. Ситуація дуже мінлива", – наголосив він.

Саранцев зазначив, що у російських загарбників на агрегатному заводі наразі є три варіанти дій.

"Це здатися українським військовим в полон і постати перед українським правосуддям, або постати перед міжнародним судом, або постати перед судом Божим. В усіх трьох варіантах ми згодні максимально сприяти", – зазначив він.

26 червня речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх заявив, що частина російських окупаційних військ заблокована на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області.

12 червня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що окупанти загрузли у Вовчанську, попри залучені сили та засоби, що вони постійно поповнюють людьми з підрозділів, які воюють на інших напрямках.

18 червня президент повідомив, що Силам оборони вдається поступово витісняти росіян з Харківщини.

19 червня Повх заявив LIGA.net, що на одній з ділянок у Вовчанську було заблоковано російських окупантів.

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