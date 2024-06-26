Речник ЗСУ: Частина окупантів заблокована на агрегатному заводі у Вовчанську
Частина російських окупаційних військ заблоковані на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх.
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"Цей анклав залишається заблокований силами оборони <...> Вони [інші сили ЗС РФ] намагаються туди пробитися, один з напрямків у Вовчанську – це саме у напрямку заводу. Вони здійснюють атаки, але наші Сили оборони їх відбивають", – розповів він.
Відповідаючи на запитання, чи продовжує ворог стягувати резерви у Вовчанськ, Повх наголосив, що "конкретні атаки та стягування резервів – це різні дії". За його словами, росіяни дійсно продовжують атакувати на певних напрямках у Вовчанську.
Росія здійснює ротацію своїх підрозділів на лінії бойового зіткнення через "відчутні втрати", яких Сили оборони завдають російським загарбникам.
- 12 червня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що окупанти загрузли у Вовчанську, попри залучені сили та засоби, що вони постійно поповнюють людьми з підрозділів, які воюють на інших напрямках.
- 18 червня президент повідомив, що Силам оборони вдається поступово витісняти росіян з Харківщини.
- 19 червня Повх заявив LIGA.net, що на одній з ділянок у Вовчанську було заблоковано російських окупантів.
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