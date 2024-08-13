В более чем 200 населенных пунктах Харьковской области ввели продленный комендантский час
С 13 августа в Харьковской области был введен продленный комендантский час в 201 населенном пункте: с 17:00 до 09:00. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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По данным Синегубова, речь идет об 11 населенных пунктах Изюмского района, 37 – Чугуевского, 41 – Харьковского, 42 – Богодуховского и 73 – Купянского районов.
По его словам, такое решение было принято для обеспечения эффективной работы Сил обороны, а также для безопасности гражданских, ведь на этих фронтовых приграничных территориях "крайне опасно проживать".
13 августа украинское военное командование ввело ограничение на перемещение всех категорий граждан в 20-километровой приграничной зоне Сумской области – допуск осуществляется только для тех, кто имеет местную регистрацию.
- 7 августа сообщалось, что с начала недели в Харьковской области отмечается значительное усиление количества обстрелов со стороны России, в частности района Волчанска, что может указывать на намерения врага начать активные штурмовые действия.
- 9 августа ВСУ сообщили, что россияне готовятся к ведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки, а также в районе агрегатного завода.
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