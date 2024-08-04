В Волчанске россияне используют наемников из Египта – ВСУ

Оккупанты активизировали воздушную разведку с помощью беспилотников в районе Волчанска

Российские захватчики (Фото: ресурс окупантов)

В Волчанске Харьковской области российские захватчики привлекают иностранцев к ведению боевых действий. Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Харьков" Вооруженных Сил Украины.

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По информации военных, в операционной зоне ОТУ "Харьков" россияне продолжают попытки вклиниться в украинскую оборону. В частности, в Волчанске оккупанты активизировали воздушную разведку с помощью беспилотников и проводят перемещение личного состава.

Отмечена передача отдельных позиций оккупационной армии от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии в северной части Волчанская.

Также военные отметили, что оккупанты привлекают к ведению боевых действий иностранцев, а именно граждан Египта.

В декабре 2023 года Центр нацсопротивления сообщил, что оккупанты готовят экспедицию в Африку с целью поиска наемников для участия в войне РФ против Украины.

15 марта Коордштаб сообщил, что Россия из-за потерь и трудностей с мобилизацией привлекает к войне с Украиной все больше иностранцев.

29 июля AFP сообщило, что пятый наемник из Индии погиб, воюя в Украине на стороне России.

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