Россия привлекает все больше иностранцев из стран с очень низким доходом – Коордштаб

Петр Яценко (Фото: скриншот с видео)

Россия из-за потерь и трудностей с мобилизацией привлекает к войне с Украиной все больше иностранцев. Об этом на брифинге в Media Center Ukraine сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

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"Мы видим, что кампания мобилизации в стране-агрессоре подходит к завершению, уже нет такого количества людей, готовых идти на фронт за деньги. Мобилизационный ресурс России уменьшается, поэтому она активизировала усилия агитации по привлечению к боевым действиям на территории Украины граждан стран с очень низким доходом населения", – заявил Яценко.

В частности, на брифинге, где выступал Яценко, присутствовали некоторые российские военнопленные – граждане Непала, Кубы, Сьерра-Леоне и Сомали.

"В плен попадает один из 1000. То есть эти люди, попавшие в украинский плен, – счастливчики, им посчастливилось сохранить свою жизнь и частично здоровье, хотя среди них также есть раненые", — сказал представитель Коордштаба.

Как заявил Яценко, III Женевская конвенция определяет, что наемничество незаконно, и такие люди могут быть осуждены только за то, что они наемники. Но пока нет судебных решений, как отметил он, Украина соблюдает их права как военнопленных: они получают трехразовое питание, медицинскую помощь и гуманное отношение. При этом РФ, как утверждает представитель Коордштаба, не заинтересована в обмене иностранцев.

По словам Яценко, эти люди были брошены на фронт как "пушечное мясо", их не учили, некоторые были обмануты. Поэтому он предостерег иностранцев от участия в войне и отметил, что "срок жизни такого пехотинца на передовой составляет даже не дни, а часы".

"Бедность, отсутствие возможности заработать дома – это гораздо лучше, чем погибнуть на чужой земле за чужие интересы", – подчеркнул он.

На вопрос о странах происхождения наемников, которые воюют сейчас на стороне России, Яценко заявил, что это Куба, Индия, Непал, Сербия и страны Латинской Америки.