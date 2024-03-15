Росія залучає на війну дедалі більше іноземців з країн із дуже низьким доходом – Коордштаб

Петро Яценко (Фото: скриншот з відео)

Росія через втрати та труднощі з мобілізацією залучає до війни з Україною дедалі більше іноземців. Про це на брифінгу в Media Center Ukraine повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими Петро Яценко.

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"Ми бачимо, що кампанія мобілізації в країні-агресорці добігає завершення, вже немає такої кількості людей, готових йти на фронт за гроші. Мобілізаційний ресурс Росії зменшується, тому вона активізувала зусилля агітації щодо залучення до бойових дій на території України громадян країн з дуже низьким доходом населення", – заявив Яценко.

Зокрема, на брифінгу, де виступав Яценко, були присутні деякі російські військовополонені – громадяни Непалу, Куби, Сьєрра-Леоне і Сомалі.

"У полон потрапляє один з 1000. Тобто ці люди, які потрапили в український полон, – щасливчики, їм пощастило зберегти своє життя і частково здоров’я, хоч серед них також є поранені", – сказав представник Коордштабу.

Як заявив Яценко, III Женевська конвенція визначає, що найманство є незаконним, і такі люди можуть бути засуджені тільки за те, що вони найманці. Але поки немає відповідних судових рішень, як зазначив він, Україна дотримується їхніх прав як військовополонених: вони отримують триразове харчування, медичну допомогу і гуманне ставлення. Водночас РФ, як стверджує представник Коордштабу, не зацікавлена в обміні іноземців.

За словами Яценка, ці люди були кинуті на фронт як "гарматне м'ясо", їх не навчали, дехто був обманутий. Тому він застеріг іноземців від участі у війні та зазначив, що "термін життя такого піхотинця на передньому краї складає навіть не дні, а години".

"Бідність, відсутність можливості заробити вдома – це набагато краще, ніж загинути на чужій землі за чужі інтереси", – наголосив він.

На запитання щодо країн походження найманців, які зараз воюють на боці Росії, Яценко заявив, що це Куба, Індія, Непал, Сербія та країни Латинської Америки.