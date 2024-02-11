РФ завербувала близько 15 000 непальців для війни в Україні, деякі з них потрапили у полон – CNN

За даними видання, уряд Непалу заявляє, що близько 200 його громадян воюють на боці РФ та щонайменше 13 непальців загинули в зоні бойових дій

Правозахисники протестують проти вербування непальської молоді в російсько-українській війні (Фото: EPA)

Росія завербувала до 15 000 непальців для участі у війні в Україні. Багато з них повернулися травмованими, а деякі так і не повернулися. Також зазначається, що, ймовірно, четверо бійців перебувають у полоні в Україні. Про це повідомило видання CNN із посиланням на військових, які повернулися з фронту, та родичів непальців, завербованих у російську армію.

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За даними CNN, 15 000 непальських чоловіків приєдналися до російської армії після того, як російський уряд у 2023 році оголосив про вигідний пакет для іноземних бойовиків, які могли б приєднатися до армії РФ. Він включав щонайменше $2000 зарплати на місяць і прискорену процедуру отримання російського паспорта.

Видання зазначило, що уряд Непалу заявляє, що близько 200 його громадян воюють на боці російської армії та щонайменше 13 непальців загинули в зоні бойових дій. Однак, законодавці та правозахисники в Непалі зазначають, що ці офіційні оцінки значно занижують реальні цифри.

Також, за даними Міністерства закордонних справ Непалу, четверо непальських бійців наразі утримуються в Україні як військовополонені, повідомили журналісти.

Міністерство закордонних справ Росії не відповіло на запитання CNN про кількість непальців, завербованих російською армією, і про те, скільки з них вже загинуло.

Журналісти повідомили, що опозиційна депутатка і колишня міністерка закордонних справ Непалу Бімала Рай Паудьял заявила в четвер у верхній палаті парламенту округу, що на фронті воюють від 14 000 до 15 000 непальців. Вона посилалась на свідчення чоловіків, які повернулися із зони бойових дій, і закликала російську владу надати ці цифри.

"Російський уряд повинен мати дані про те, скільки іноземних бійців приєдналися до російської армії і скільки непальців воюють за Росію", — сказала вона.