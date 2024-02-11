РФ завербовала около 15 000 непальцев для войны в Украине, некоторые попали в плен – CNN

По данным издания, правительство Непала заявляет, что около 200 его граждан воюют на стороне РФ и, по меньшей мере, 13 непальцев погибли

Правозащитники протестуют против вербовки непальской молодежи в российско-украинской войне (Фото: EPA)

Россия завербовала до 15 тысяч непальцев для участия в войне в Украине. Многие вернулись травмированными, а некоторые так и не вернулись. Также отмечается, что, вероятно, четыре бойца находятся в плену в Украине. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на вернувшихся с фронта военных и родственниками непальцев, завербованных в российскую армию.

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По данным CNN, 15 000 непальских мужчин присоединились к российской армии после того, как российское правительство в 2023 году объявило о выгодном пакете для иностранных боевиков, которые могли бы присоединиться к армии РФ. Он включал не менее $2 000 зарплаты в месяц и ускоренную процедуру получения российского паспорта.

Издание отметило, что правительство Непала заявляет, что около 200 его граждан воюют на стороне российской армии и, что по меньшей мере 13 непальцев погибли в зоне боевых действий. Однако, законодатели и правозащитники в Непале отмечают, что эти официальные оценки значительно занижают реальные цифры.

Также, по данным Министерства иностранных дел Непала, четверо непальских бойцов сейчас содержатся в Украине как военнопленные, сообщили журналисты.

Министерство иностранных дел России не ответило на вопрос CNN о количестве непальцев, завербованных российской армией, и о том, сколько из них уже погибло.

Журналисты сообщили, что оппозиционный депутат и бывший министр иностранных дел Непала Бимала Рай Паудьял заявила в четверг в верхней палате парламента округа, что на фронте воюют от 14 000 до 15 000 непальцев. Она ссылалась на свидетельства мужчин, вернувшихся из зоны боевых действий, и призвала российские власти предоставить эти цифры.

"Российское правительство должно иметь данные о том, сколько иностранных бойцов присоединились к российской армии и сколько непальцев воюют за Россию", – сказала она.

присоединилось к российской армии и сколько непальцев воюют за Россию", – сказала она.