ГУР оприлюднило список сирійських найманців, завербованих Росією: 141 особа

Раніше розвідка повідомляла, що росіяни вербують сирійців для участі в бойових діях проти України через туристичні фірми

ГУР (Фото: ОП)

Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало списки сирійських найманців, яких Росія завербувала на війну проти України.

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До списку входить 141 найманець з Сирії, а саме:

1. Ашафар Мазід, 1983 р.н.;

2. Саміх Зіяд, 2000 р.н.;

3. Амер Муршид Касем, 1982 р.н.;

4. Алаа Аль-Мафлах Таама, 1983 р.н.;

5. Халед Малік, 1992 р.н.;

6. Ліман Муршид Хасан, 1989 р.н.;

7. Насіб Муршид Акрам¸1986 р.н.;

8. Мустафа Савах Абдалкадир, 1987 р.н.;

9. Тагер Халіфа, 1977 р.н.;

10. Салех Аль-Даріб Алі, 1994 р.н.;

11. Зейд Ганім Саід, 1976 р.н.;

12. Гаім Юсеф, 1987 р.н.;

13. Алакад Абдулгані, 1975 р.н.;

14. Талал Ганім Салман, 1974 р.н.;

15. Мусір Ганім Джамал, 1979 р.н.;

16. Хасан Саід, 1980 р.н.;

17. Маджді Сакр Зіяд, 1997 р.н.;

18. Нісар Ганім Хасан, 1980 р.н.;

19. Гассан Хасан, 1979 р.н.;

20. Васіф Салама, 1978 р.н.;

21. Тарек Шарк Аддін Салам Джигад, 1992 р.н.;

22. Терек Аль-Шахаф, 1991 р.н.;

23. Рамі Зейд, 1980 р.н.;

24. Раід Камал, 1979 р.н.;

25. Аббас Валід, 1998 р.н.;

26. Васім Ракаа, 1991 р.н.;

27. Хусам Азам Салам, 1978 р.н.;

28. Аль-Кафірі Ібрагім, 1984 р.н.;

29. Сабр Сааду, 1990 р.н.;

30. Вісам Шагін Абдулькарім, 1983 р.н.

Весь список можна подивитись тут.

За даними розвідки, росіяни вербують сирійців для участі в бойових діях проти України через туристичні фірми, а вишкіл відбувається на військовій базі біля міста Алеппо та аеродрому "Kuweires".

Цей лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування безпілотниками Shahed-136 та Ababil 3, а також дистанційно керованими літаками Raad, а навчання очолює один із командирів Хезболли Камаль Абу Садік.

У ГУР також заявили, що за кожен воєнний злочин, вчинений проти України, буде справедлива відплата.