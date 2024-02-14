ГУР оприлюднило список сирійських найманців, завербованих Росією: 141 особа
Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало списки сирійських найманців, яких Росія завербувала на війну проти України.
До списку входить 141 найманець з Сирії, а саме:
1. Ашафар Мазід, 1983 р.н.;
2. Саміх Зіяд, 2000 р.н.;
3. Амер Муршид Касем, 1982 р.н.;
4. Алаа Аль-Мафлах Таама, 1983 р.н.;
5. Халед Малік, 1992 р.н.;
6. Ліман Муршид Хасан, 1989 р.н.;
7. Насіб Муршид Акрам¸1986 р.н.;
8. Мустафа Савах Абдалкадир, 1987 р.н.;
9. Тагер Халіфа, 1977 р.н.;
10. Салех Аль-Даріб Алі, 1994 р.н.;
11. Зейд Ганім Саід, 1976 р.н.;
12. Гаім Юсеф, 1987 р.н.;
13. Алакад Абдулгані, 1975 р.н.;
14. Талал Ганім Салман, 1974 р.н.;
15. Мусір Ганім Джамал, 1979 р.н.;
16. Хасан Саід, 1980 р.н.;
17. Маджді Сакр Зіяд, 1997 р.н.;
18. Нісар Ганім Хасан, 1980 р.н.;
19. Гассан Хасан, 1979 р.н.;
20. Васіф Салама, 1978 р.н.;
21. Тарек Шарк Аддін Салам Джигад, 1992 р.н.;
22. Терек Аль-Шахаф, 1991 р.н.;
23. Рамі Зейд, 1980 р.н.;
24. Раід Камал, 1979 р.н.;
25. Аббас Валід, 1998 р.н.;
26. Васім Ракаа, 1991 р.н.;
27. Хусам Азам Салам, 1978 р.н.;
28. Аль-Кафірі Ібрагім, 1984 р.н.;
29. Сабр Сааду, 1990 р.н.;
30. Вісам Шагін Абдулькарім, 1983 р.н.
Весь список можна подивитись тут.
За даними розвідки, росіяни вербують сирійців для участі в бойових діях проти України через туристичні фірми, а вишкіл відбувається на військовій базі біля міста Алеппо та аеродрому "Kuweires".
Цей лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування безпілотниками Shahed-136 та Ababil 3, а також дистанційно керованими літаками Raad, а навчання очолює один із командирів Хезболли Камаль Абу Садік.
У ГУР також заявили, що за кожен воєнний злочин, вчинений проти України, буде справедлива відплата.
- Кубинське МЗС 5 вересня виявило мережу нелегального постачання найманців до Росії для участі в її війні проти України, а 7 вересня стало відомо, що на боці російських окупантів проти України воюють найманці з Куби, яким платять $2000 на місяць.
- 11 лютого повідомлялося, що Росія завербувала до 15 000 непальців для участі у війні в Україні. Багато з них повернулися травмованими, а деякі так і не повернулися. Також зазначається, що, ймовірно, четверо бійців перебувають у полоні в Україні.