ГУР обнародовало список сирийских наемников, завербованных Россией: 141 человек

Ранее разведка сообщала, что россияне вербуют сирийцев для участия в боевых действиях против Украины через туристические фирмы

ГУР (Фото: ОП)

Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало списки сирийских наемников, которых Россия завербовала на войну против Украины.

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В список входит 141 наемник из Сирии, а именно:

1. Ашафар Мазид, 1983 г.р.;

2. Самих Зияд, 2000 г.р.;

3. Амер Муршид Касем, 1982 г.р.;

4. Алаа Аль-Мафлах Таама, 1983 г.р.;

5. Халед Малик, 1992 г.р.;

6. Лиман Муршид Хасан, 1989 г.р.;

7. Насиб Муршид Акрам¸1986 г.р.;

8. Мустафа Савах Абдалкадир, 1987 г.р.;

9. Тагер Халифа, 1977 г.р.;

10. Салех Аль-Дариб Али, 1994 г.р.;

11. Зейд Ганим Саид, 1976 г.р.;

12. Гаим Юсеф, 1987 г.р.;

13. Алакад Абдулгани, 1975 г.р.;

14. Талал Ганим Салман, 1974 г.р.;

15. Мусир Ганим Джамал, 1979 г.р.;

16. Хасан Саид, 1980 г.р.;

17. Маджди Сакр Зияд, 1997 г.р.;

18. Нисар Ганим Хасан, 1980 г.р.;

19. Гассан Хасан, 1979 г.р.;

20. Васиф Салама, 1978 г.р.;

21. Тарек Шарк Аддин Салам Джигад, 1992 г.р.;

22. Терек Аль-Шахаф, 1991 г.р.;

23. Рами Зейд, 1980 г.р.;

24. Раид Камал, 1979 г.р.;

25. Аббас Валид, 1998 г.р.;

26. Васим Ракаа, 1991 г.р.;

27. Хусам Азам Салам, 1978 г.р.;

28. Аль-Кафири Ибрагим, 1984 г.р.;

29. Сабр Сааду, 1990 г.р.;

30. Висам Шагин Абдулькарим, 1983 г.р.

Весь список можно посмотреть здесь.

По данным разведки, россияне вербуют сирийцев для участия в боевых действиях против Украины через туристические фирмы, а военная подготовка проходит на военной базе возле города Алеппо и аэродрома "Kuweires".

Этот ливанско-иранско-российский учебный курс предусматривает овладение беспилотниками Shahed-136 и Ababil 3, а также дистанционно управляемыми самолетами Raad, а обучение возглавляет один из командиров Хезболлы Камаль Абу Садик.

В ГУР также заявили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.