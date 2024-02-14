ГУР обнародовало список сирийских наемников, завербованных Россией: 141 человек
Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало списки сирийских наемников, которых Россия завербовала на войну против Украины.
В список входит 141 наемник из Сирии, а именно:
1. Ашафар Мазид, 1983 г.р.;
2. Самих Зияд, 2000 г.р.;
3. Амер Муршид Касем, 1982 г.р.;
4. Алаа Аль-Мафлах Таама, 1983 г.р.;
5. Халед Малик, 1992 г.р.;
6. Лиман Муршид Хасан, 1989 г.р.;
7. Насиб Муршид Акрам¸1986 г.р.;
8. Мустафа Савах Абдалкадир, 1987 г.р.;
9. Тагер Халифа, 1977 г.р.;
10. Салех Аль-Дариб Али, 1994 г.р.;
11. Зейд Ганим Саид, 1976 г.р.;
12. Гаим Юсеф, 1987 г.р.;
13. Алакад Абдулгани, 1975 г.р.;
14. Талал Ганим Салман, 1974 г.р.;
15. Мусир Ганим Джамал, 1979 г.р.;
16. Хасан Саид, 1980 г.р.;
17. Маджди Сакр Зияд, 1997 г.р.;
18. Нисар Ганим Хасан, 1980 г.р.;
19. Гассан Хасан, 1979 г.р.;
20. Васиф Салама, 1978 г.р.;
21. Тарек Шарк Аддин Салам Джигад, 1992 г.р.;
22. Терек Аль-Шахаф, 1991 г.р.;
23. Рами Зейд, 1980 г.р.;
24. Раид Камал, 1979 г.р.;
25. Аббас Валид, 1998 г.р.;
26. Васим Ракаа, 1991 г.р.;
27. Хусам Азам Салам, 1978 г.р.;
28. Аль-Кафири Ибрагим, 1984 г.р.;
29. Сабр Сааду, 1990 г.р.;
30. Висам Шагин Абдулькарим, 1983 г.р.
Весь список можно посмотреть здесь.
По данным разведки, россияне вербуют сирийцев для участия в боевых действиях против Украины через туристические фирмы, а военная подготовка проходит на военной базе возле города Алеппо и аэродрома "Kuweires".
Этот ливанско-иранско-российский учебный курс предусматривает овладение беспилотниками Shahed-136 и Ababil 3, а также дистанционно управляемыми самолетами Raad, а обучение возглавляет один из командиров Хезболлы Камаль Абу Садик.
В ГУР также заявили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.
- Кубинский МИД 5 сентября обнаружил сеть нелегальных поставок наемников в Россию для участия в ее войне против Украины, а 7 сентября стало известно, что на стороне российских оккупантов против Украины воюют наемники с Кубы, которым платят $2000 в месяц.
- 11 февраля сообщалось, что Россия завербовала до 15 тысяч непальцев для участия в войне в Украине. Многие вернулись травмированными, а некоторые так и не вернулись. Также отмечается, что, вероятно, четыре бойца находятся в плену в Украине.