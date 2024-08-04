У Вовчанську росіяни використовують найманців із Єгипту – ЗСУ

Окупанти активізували повітряну розвідку за допомогою безпілотників у районі Вовчанська

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

У Вовчанську Харківської області російські загарбники залучають іноземців до ведення бойових дій. Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Харків" Збройних Сил України.

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За інформацією військових, в операційній зоні ОТУ "Харків" росіяни продовжують спроби вклинитися в українську оборону. Зокрема, у Вовчанську окупанти активізували повітряну розвідку за допомогою безпілотників та проводять переміщення особового складу.

Відмічено передання окремих позицій окупаційної армії від штурмових загонів 4 добровольчої штурмової бригади підрозділам 153 танкового полку 47 танкової дивізії у північній частині Вовчанська.

Також військові зазначили, що окупанти залучають до ведення бойових дій іноземців, зокрема громадян Єгипту.

У грудні 2023 року Центр нацспротиву повідомив, що окупанти готують експедицію в Африку з метою пошуку найманців для участі у війні РФ проти України.

15 березня Коордштаб повідомив, що Росія через втрати та труднощі з мобілізацією залучає до війни з Україною дедалі більше іноземців.

29 липня AFP повідомило, що п’ятий найманець з Індії загинув, воюючи в Україні на боці Росії.

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