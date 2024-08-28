Росіяни вдарили по Ізюму з "Торнадо": 12 постраждалих, зокрема діти

РСЗВ "Торнадо" (Фото: ресурс окупантів)

Увечері 27 серпня росіяни завдали удару по Ізюму Харківської області, унаслідок чого постраждали 12 людей. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його інформацією, у вівторок близько 22:00 окупанти вдарили по місту з реактивної системи залпового вогню "Торнадо".

Унаслідок атаки постраждали 12 людей:

→ одну людину госпіталізовано;

→ семеро людей отримали гостру реакцію на стрес (з них четверо дітей віком від трьох до 16 років);

→ дві людини отримали легкі поранення;

→ дві людини отримали порізи кінцівок (з них – 13-річна дитина).

Також пошкодження отримали будинки та хлібопекарське підприємство.

14 серпня у Харківській області росіяни вдарили FPV-дроном по машині медичного батальйону "Госпітальєри".

23 серпня росіяни атакували керованою авіабомбою один із населених пунктів Ізюмського району Харківської області. Жертвами удару стали двоє людей.

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