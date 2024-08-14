У Харківській області Росія вдарила дроном по автівці Госпітальєрів: двоє людей загинули

Харківська область. (Фото: Facebook Сергія Болвінова)

У Харківській області у селищі Білий Колодязь Росія вдарила FPV-дроном по машині медичного батальйону "Госпітальєри", внаслідок чого загинули двоє медиків-волонтерів. Про це повідомив начальник слідчого управління поліції у Харківській області Сергій Болвінов.

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За даними Болвінова, медики (чоловік та жінка), які були в машині, загинули.

Він додав, що вибух російського безпілотника зачепив також автівку цивільних, яка їхала у тому ж напрямку. Там було троє людей, всі вони поранені.

З 13 серпня у Харківській області ввели подовжену комендантську годину у 201 населеному пункті: з 17:00 до 09:00.

7 серпня повідомлялося, що від початку тижня у Харківській області значно посилюється кількість обстрілів з боку Росії, зокрема – району Вовчанська, що може вказувати на наміри ворога розпочати активні штурмові дії.

9 серпня ЗСУ повідомили, що росіяни готуються до ведення штурмових дій у кварталі багатоповерхової забудови, а також у районі агрегатного заводу.

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