В Харьковской области Россия ударила дроном по машине Госпитальеров: два человека погибли

Харьковская область. (Фото: Facebook Сергея Болвинова)

В Харьковской области в поселке Белый Колодец Россия ударила FPV-дроном по машине медицинского батальона "Госпитальеры", в результате чего погибли два медика-волонтера. Об этом сообщил начальник следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

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По данным Болвинова, медики мужчина и женщина, которые были в машине – погибли.

Он добавил, что взрыв российского беспилотника задел также машину гражданских, которая ехала в том же направлении. Там было три человека, все они ранены.

С 13 августа в Харьковской области был введен удлиненный комендантский час в 201 населенном пункте: с 17:00 до 09:00.

7 августа сообщалось, что с начала недели в Харьковской области отмечается значительное усиление количества обстрелов со стороны России, в частности района Волчанская, что может указывать на намерения врага начать активные штурмовые действия.

9 августа ВСУ сообщили, что россияне готовятся к ведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки, а также в районе агрегатного завода.

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