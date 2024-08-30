В Харькове пятеро погибших и 47 раненых, Россия била боеприпасом УМПБ Д-30 – фото

В Харькове пятеро погибших и 47 раненых, Россия била боеприпасом УМПБ Д-30 – фотодополнено
В результате российской авиационной атаки на Харьков количество погибших возросло до пяти, известно о 47 раненых. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Среди погибших – девушка 14 лет. В общей сложности российские оккупационные войска совершили пять авиационных обстрелов города боеприпасом УМПБ Д-30 из Белгородской области.
Враг попал в пять локаций в Харькове:
→ Индустриальный район, 12-этажный дом. Повреждены пять автомобилей. Три человека погибли.
→ Центральная часть города. Попадание в землю, возгорание травы.
→ Индустриальный район. Погибла 14-летняя девушка, четверо пострадавших.
→ Слободской район. Попадание в складское здание. Двое пострадавших. Также повреждены три дома, там пострадали шесть человек.
20 человек, пострадавших при обстреле Харькова, находятся в тяжелом или критическом состоянии. Некоторые из них подверглись ампутациям. Один из раненых скончался в больнице, добавил Синегубов.
На верхних этажах дома, который претерпел удар, могут оставаться люди, в том числе по меньшей мере одна женщина. Существует риск обрушения здания. Все соответствующие службы работают в усиленном режиме.
ДОПОЛНЕНО в 17:53. Количество пострадавших возросло до 47, заявил Синегубов.
- 25 августа 2024 года оккупанты ударили по Харькову и Чугуеву, в двух городах были пострадавшие.
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