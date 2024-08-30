В Харькове пятеро погибших и 47 раненых, Россия била боеприпасом УМПБ Д-30 – фото

Среди погибших – девушка 14 лет. На верхних этажах дома, который получил удар, могут оставаться люди, в том числе по меньшей мере одна женщина

Последствия российского удара по Харькову (Фото: Олег Синегубов/Telegram)

В результате российской авиационной атаки на Харьков количество погибших возросло до пяти, известно о 47 раненых. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Среди погибших – девушка 14 лет. В общей сложности российские оккупационные войска совершили пять авиационных обстрелов города боеприпасом УМПБ Д-30 из Белгородской области.

СПРАВКА УМПБ Д-30 – это аналог американских авиабомб GLSDB, проект которой Россия забросила в 2010-х годах, однако начала снова в начале полномасштабного вторжения в Украину. УМПБ Д-30 – это аналог американских авиабомб GLSDB, проект которой Россия забросила в 2010-х годах, однако начала снова в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Враг попал в пять локаций в Харькове:

→ Индустриальный район, 12-этажный дом. Повреждены пять автомобилей. Три человека погибли.

→ Центральная часть города. Попадание в землю, возгорание травы.

→ Индустриальный район. Погибла 14-летняя девушка, четверо пострадавших.

→ Слободской район. Попадание в складское здание. Двое пострадавших. Также повреждены три дома, там пострадали шесть человек.

20 человек, пострадавших при обстреле Харькова, находятся в тяжелом или критическом состоянии. Некоторые из них подверглись ампутациям. Один из раненых скончался в больнице, добавил Синегубов.

На верхних этажах дома, который претерпел удар, могут оставаться люди, в том числе по меньшей мере одна женщина. Существует риск обрушения здания. Все соответствующие службы работают в усиленном режиме.

ДОПОЛНЕНО в 17:53. Количество пострадавших возросло до 47, заявил Синегубов.

Фото: Олег Синегубов/Telegram

Фото: Олег Синегубов/Telegram

Фото: Олег Синегубов/Telegram

25 августа 2024 года оккупанты ударили по Харькову и Чугуеву, в двух городах были пострадавшие.

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