Авіаудари РФ по Харкову. Кількість травмованих зросла до 77 осіб – фото
Зросла кількість травмованих унаслідок російських авіаударів по Харкову вдень у п’ятницю, 30 серпня. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
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За даними рятувальників, жертвами російської атаки стали семеро осіб. Серед загиблих – дитина 2009 року народження.
Також унаслідок ударів травмовано 77 осіб, з них 18 дітей.
Рятувальники ліквідовують пожежу, розбирають завали та проводять пошукові роботи.
Як повідомив Офіс генерального прокурора, 30 серпня, починаючи з 15:15, Збройні сили РФ завдали масовані авіаудари по Харкову. Влучання зафіксовані в Індустріальному, Київському, Немишлянському та Слобідському районах обласного центра.
В Індустріальному районі – пряме влучання авіаційного боєприпасу у 12-поверховий житловий будинок.
За інформацією рятувальників, у результаті влучання авіабомби у житлову 12-поверхівку сталися руйнації конструкцій та пожежа площею близько 1500 квадратних метрів. О 19:20 пожежу було локалізовано.
- У ніч проти 25 серпня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву, є постраждалі.
- 27 серпня росіяни завдали удару по Ізюму Харківської області, унаслідок чого постраждали 12 осіб.
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