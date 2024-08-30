Авіаудари РФ по Харкову. Кількість травмованих зросла до 77 осіб – фото

Наслідки удару (Фото: ДСНС Харківської області)

Зросла кількість травмованих унаслідок російських авіаударів по Харкову вдень у п’ятницю, 30 серпня. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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За даними рятувальників, жертвами російської атаки стали семеро осіб. Серед загиблих – дитина 2009 року народження.

Також унаслідок ударів травмовано 77 осіб, з них 18 дітей.

Рятувальники ліквідовують пожежу, розбирають завали та проводять пошукові роботи.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, 30 серпня, починаючи з 15:15, Збройні сили РФ завдали масовані авіаудари по Харкову. Влучання зафіксовані в Індустріальному, Київському, Немишлянському та Слобідському районах обласного центра.

В Індустріальному районі – пряме влучання авіаційного боєприпасу у 12-поверховий житловий будинок.

За інформацією рятувальників, у результаті влучання авіабомби у житлову 12-поверхівку сталися руйнації конструкцій та пожежа площею близько 1500 квадратних метрів. О 19:20 пожежу було локалізовано.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Харківська ОВА

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У ніч проти 25 серпня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву, є постраждалі.

27 серпня росіяни завдали удару по Ізюму Харківської області, унаслідок чого постраждали 12 осіб.

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