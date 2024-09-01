У Львівській області рятувальники знайшли бойові частини ракет "Кинджал" та Х-101 – фото

Працівники ДСНС виявили залишки ворожих ракет після того, як РФ здійснила масовану атаку на Україну 26 серпня

Фото: ДСНС

У Львівській області рятувальники виявили залишки російських ракет: бойові частини "Кинджала" та Х-101. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет "Кинджал" та Х-101 після масованого російського обстрілу 26 серпня.

Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів слід уникати їх, не намагатися самостійно переміщати чи розбирати, а також негайно телефонувати за номерами 101 або 102.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

26 серпня 2024 року росіяни під час масованої атаки випустили по Україні понад сотню ракет різних типів і близько сотні "шахедів".

Ціллю чергової масованої атаки РФ по Україні були об'єкти енергетики, постраждали 15 областей.

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