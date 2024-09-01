Во Львовской области спасатели обнаружили боевые части ракет "Кинжал" и Х-101 – фото

Работники ГСЧС обнаружили остатки вражеских ракет после того, как РФ совершила массированную атаку на Украину 26 августа

Фото: ГСЧС

Во Львовской области спасатели обнаружили остатки российских ракет: боевые части "Кинжала" и Х-101. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Саперы ГСЧС изъяли боевые части ракет "Кинжал" и Х-101 после массированного российского обстрела 26 августа.

Спасатели напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов следует избегать их, не пытаться самостоятельно перемещать или разбирать, а также немедленно звонить по телефону 101 или 102.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

26 августа 2024 года россияне во время массированной атаки выпустили по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов".

Целью очередной массированной атаки РФ по Украине были объекты энергетики, пострадали 15 областей.

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