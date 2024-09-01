Россия нанесла около 10 ударов по Харькову: есть пострадавшие, среди них – медики

Один из ударов пришелся по району частной застройки, там горит супермаркет, заявил мэр Игорь Терехов.

Игорь Терехов (Фото: Харьковский горсовет)

Днем 1 сентября российские оккупационные войска нанесли около 10 ударов по Харькову, пострадали. Об этом сообщили представители местных властей.

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Приблизительно в 13:00 в Харькове прозвучала серия взрывов. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что известно о повреждениях гражданской инфраструктуры и раненых.

Мэр города Игорь Терехов уточнил, что один из ударов пришелся по району частной застройки.

"Горят несколько подворий, супермаркет. Есть пострадавшие, в их числе медики", – написал он.

ДОПОЛНЕНО в 13:40. Среди поврежденной инфраструктуры в результате вражеских прилетов – торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома, добавил Синегубов. Известно о шести раненых, из них – шестилетний ребенок, у него острая реакция на стресс.

Днем 30 августа россияне ударили управляемыми авиабомбами по разным районам Харькова. Жертвами вражеского удара стали шесть человек. Еще 97 человек получили ранения.

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