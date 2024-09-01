Россия ударила FPV-дроном по машине полицейских в Купянске: погиб правоохранитель

Погибшему капитану было 44 года, он прослужил в правоохранительных органах почти 20 лет

Иллюстративное фото: Нацполиция

31 августа российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль в Купянске, в котором находились трое полицейских. Один из них скончался в больнице, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

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Вчера около 19:30 в Купянске российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль с тремя полицейскими в салоне.

Все трое получили осколочные ранения и были доставлены в больницу. Один из правоохранителей Александр Попович не выжил, врачи не смогли его спасти.

По информации Нацполиции, погибшему капитану было 44 года, он прослужил в правоохранительных органах около 20 лет. В ходе полномасштабного вторжения России в Украину он участвовал в гуманитарных миссиях в одном из самых опасных районов Харьковской области.

Александр Попович (Фото: Нацполиция)

22 июня 2024 года стало известно, что в Херсонской области в результате российского удара беспилотника погиб патрульный, дежуривший на блокпосте.

Днем 30 августа россияне ударили управляемыми авиабомбами по разным районам Харькова. Жертвами вражеского удара стали шесть человек. Еще 97 человек получили ранения.

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