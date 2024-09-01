Россия ударила FPV-дроном по машине полицейских в Купянске: погиб правоохранитель
31 августа российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль в Купянске, в котором находились трое полицейских. Один из них скончался в больнице, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
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Вчера около 19:30 в Купянске российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль с тремя полицейскими в салоне.
Все трое получили осколочные ранения и были доставлены в больницу. Один из правоохранителей Александр Попович не выжил, врачи не смогли его спасти.
По информации Нацполиции, погибшему капитану было 44 года, он прослужил в правоохранительных органах около 20 лет. В ходе полномасштабного вторжения России в Украину он участвовал в гуманитарных миссиях в одном из самых опасных районов Харьковской области.
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