Росія вдарила FPV-дроном по машині поліціянтів у Куп'янську: загинув правоохоронець

Загиблому капітану було 44 роки, він прослужив у правоохоронних органах майже 20 років

Ілюстративне фото: Нацполіція

31 серпня російський FPV-дрон атакував службову автівку у Куп'янську, в якій перебували троє поліціянтів. Один з них помер у лікарні, повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

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Учора близько 19:30 в Куп'янську російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль із трьома поліціянтами у салоні.

Усі троє отримали осколкові поранення і були доставлені до лікарні. Один з правоохоронців, Олександр Попович, не вижив, лікарі не змогли його врятувати.

За інформацією Нацполіції, загиблому капітану було 44 роки, він прослужив у правоохоронних органах майже 20 років. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну він брав участь у гуманітарних місіях в одному з найнебезпечніших районів Харківської області.

Олександр Попович (Фото: Нацполіція)

22 червня 2024 року стало відомо, що у Херсонській області внаслідок російського удару безпілотника загинув патрульний, який чергував на блокпосту.

Вдень 30 серпня росіяни вдарили керованими авіабомбами по різних районах Харкова. Жертвами ворожого удару стали шестеро людей. Ще 97 людей отримали поранення.

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