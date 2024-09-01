Росія вдарила FPV-дроном по машині поліціянтів у Куп'янську: загинув правоохоронець
Ілюстративне фото: Нацполіція

31 серпня російський FPV-дрон атакував службову автівку у Куп'янську, в якій перебували троє поліціянтів. Один з них помер у лікарні, повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

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Учора близько 19:30 в Куп'янську російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль із трьома поліціянтами у салоні.

Усі троє отримали осколкові поранення і були доставлені до лікарні. Один з правоохоронців, Олександр Попович, не вижив, лікарі не змогли його врятувати.

За інформацією Нацполіції, загиблому капітану було 44 роки, він прослужив у правоохоронних органах майже 20 років. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну він брав участь у гуманітарних місіях в одному з найнебезпечніших районів Харківської області.

Олександр Попович (Фото: Нацполіція)
Олександр Попович (Фото: Нацполіція)
  • 22 червня 2024 року стало відомо, що у Херсонській області внаслідок російського удару безпілотника загинув патрульний, який чергував на блокпосту. 
  • Вдень 30 серпня росіяни вдарили керованими авіабомбами по різних районах Харкова. Жертвами ворожого удару стали шестеро людей. Ще 97 людей отримали поранення.

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