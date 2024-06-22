Росія вдарила дроном по блокпосту у Херсонській області – загинув поліціянт

Загиблого звали Олександр Чехун, у нього залишились батьки, дружина-поліціянтка та 12-річна донька

Фото: Національна поліція

У Херсонській області внаслідок російського удару безпілотника загинув патрульний, який чергував на блокпосту. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

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Старший лейтенант поліції отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні, заявили правоохоронці. Загиблого звали Олександр Чехун, у нього залишились батьки, дружина-поліціянтка та 12-річна донька.

Олександр розпочав службу 2007 року у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області. Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.

Фото: Нацпол

Фото: Нацпол

4 червня 2024 року 20-річна поліціянтка з Рівненської області впала у море в Одесі під час шторму, її змило хвилею. За даними правоохоронців, вона перебувала поза службою й приїхала до міста на відпочинок. Наступного дня знайшли її тіло.

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