Россия ударила дроном по блокпосту в Херсонской области – погиб полицейский

Погибшего звали Александр Чехун, у него остались родители, жена-полицейская и 12-летняя дочь

Фото: Национальная полиция

В Херсонской области в результате российского удара беспилотника погиб патрульный, дежуривший на блокпосту. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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Старший лейтенант полиции получил тяжелые ранения и скончался в карете скорой дорогой в больницу, заявили правоохранители. Погибшего звали Александр Чехун, у него остались родители, жена-полицейская и 12-летняя дочь.

Александр приступил к службе в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Херсонской области. Служил в разных подразделениях, в частности в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.

Фото: Нацпол

Фото: Нацпол

4 июня 2024 года 20-летняя полицейская из Ровенской области упала в море в Одессе во время шторма, ее смыло волной. По данным правоохранителей, она находилась вне службы и приехала в город на отдых. На следующий день обнаружили ее тело.

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