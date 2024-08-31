Росіяни вдарили по селу Черкаська Лозова під Харковом: двоє людей загинули, вісім поранено

Рятувальник (Ілюстративне фото: ДСНС України)

Удень у суботу, 31 серпня, росіяни завдали удару по селу Черкаська Лозова в Харківській області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його даними, окупанти вдарили по населеному пункту о 14:55. Унаслідок удару загорівся будинок.

Поранення отримали вісім людей, заявив Синєгубов.

"Як повідомляють медики екстреної допомоги, семеро – легкі, одна жінка – в середньому стані", – додав очільник ОВА.

ДОПОВНЕНО О 16:06. Синєгубов повідомив, що внаслідок російського удару загинули дві людини.

Мапа: DeepState

Вдень 30 серпня росіяни вдарили керованими авіабомбами по різних районах Харкова.

Жертвами ворожого удару стали шестеро людей. Ще 97 людей отримали поранення.

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