Росіяни вдарили по селу Черкаська Лозова під Харковом: двоє людей загинули, вісім поранено

Росіяни вдарили по селу Черкаська Лозова під Харковом: двоє людей загинули, вісім пораненодоповнено
Удень у суботу, 31 серпня, росіяни завдали удару по селу Черкаська Лозова в Харківській області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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За його даними, окупанти вдарили по населеному пункту о 14:55. Унаслідок удару загорівся будинок.
Поранення отримали вісім людей, заявив Синєгубов.
"Як повідомляють медики екстреної допомоги, семеро – легкі, одна жінка – в середньому стані", – додав очільник ОВА.
ДОПОВНЕНО О 16:06. Синєгубов повідомив, що внаслідок російського удару загинули дві людини.
- Вдень 30 серпня росіяни вдарили керованими авіабомбами по різних районах Харкова.
- Жертвами ворожого удару стали шестеро людей. Ще 97 людей отримали поранення.
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