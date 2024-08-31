Россияне ударили по Черкасской Лозовой под Харьковом: два человека погибли, восемь ранены

Россияне ударили по Черкасской Лозовой под Харьковом: два человека погибли, восемь раненыдополнено
Днем в субботу, 31 августа, россияне нанесли удар по селу Черкасская Лозовая в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
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По его данным, оккупанты ударили по населенному пункту в 14:55. В результате удара загорелся дом.
Ранения получили восемь человек, заявил Синегубов.
"Как сообщают медики экстренной помощи, семеро – легкие, одна женщина – в среднем состоянии", – добавил глава ОВА.
ДОПОЛНЕНО В 16:06. Синегубов сообщил, что в результате российского удара погибли два человека.
- Днем 30 августа россияне ударили управляемыми авиабомбами по разным районам Харькова.
- Жертвами вражеского удара стали шесть человек. Еще 97 человек получили ранения.
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