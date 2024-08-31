Россия убила пять человек в Часовом Яре, а в Покровске повреждена часть ГСЧС – фото

В Часовом Яре снаряды попали в частный дом и многоэтажку. В Покровске взрывной волной повреждена пожарно-спасательная часть

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Россияне в очередной раз обстреляли Донецкую область, в результате чего в Часовом Яре погибли по меньшей мере пять человек, а в Покровске повреждена спасательная часть. Об этом сообщили глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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По данным Филашкина, россияне обстреляли Часов Яр утром 31 августа – снаряды попали в частный дом и многоэтажку. Погибли мужчины от 24 до 38 лет.

"Часов Яр – город, в котором нормальная жизнь невозможна уже более двух лет. Не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь!" – призвал Филашкин.

В ГСЧС сообщили, что в результате российских обстрелов повреждена пожарно-спасательная часть в Покровске. Взрывной волной и обломками были повреждены роллеты пожарного депо, окна, потолки в служебных помещениях, оперативный автомобиль и пожарная автоцистерна. Личный состав не пострадал.