Россия убила пять человек в Часовом Яре, а в Покровске повреждена часть ГСЧС – фото
Россияне в очередной раз обстреляли Донецкую область, в результате чего в Часовом Яре погибли по меньшей мере пять человек, а в Покровске повреждена спасательная часть. Об этом сообщили глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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По данным Филашкина, россияне обстреляли Часов Яр утром 31 августа – снаряды попали в частный дом и многоэтажку. Погибли мужчины от 24 до 38 лет.
"Часов Яр – город, в котором нормальная жизнь невозможна уже более двух лет. Не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь!" – призвал Филашкин.
В ГСЧС сообщили, что в результате российских обстрелов повреждена пожарно-спасательная часть в Покровске. Взрывной волной и обломками были повреждены роллеты пожарного депо, окна, потолки в служебных помещениях, оперативный автомобиль и пожарная автоцистерна. Личный состав не пострадал.
- С 27 августа в Покровской, Селидовской, Кураховской и Константиновской общинах Донецкой области введено усиленное комендантское время.
- Со 2 сентября в Покровске перестанут работать банки и останутся только банкоматы.