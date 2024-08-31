Росія вбила п’ятьох людей у Часовому Ярі, а в Покровську пошкоджено частину ДСНС – фото

У Часовому Ярі снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку. У Покровську вибуховою хвилею пошкоджено пожежно-рятувальну частину

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Росіяни вчергове обстріляли Донецьку область, внаслідок чого у Часовому Ярі загинули щонайменше п’ять людей, а в Покровську пошкоджено рятувальну частину. Про це повідомили очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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За даними Філашкіна, росіяни обстріляли Часів Яр вранці 31 серпня – снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку. Загинули чоловіки від 24 до 38 років.

"Часів Яр – місто, в якому нормальне життя неможливе вже понад два роки. Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь!" – закликав Філашкін.

У ДСНС повідомили, що внаслідок російського обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальну частину в Покровську. Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено ролети пожежного депо, вікна, стелі в службових приміщеннях, оперативний автомобіль та пожежну автоцистерну. Особовий склад не постраждав.