Росія вбила п’ятьох людей у Часовому Ярі, а в Покровську пошкоджено частину ДСНС – фото
Росіяни вчергове обстріляли Донецьку область, внаслідок чого у Часовому Ярі загинули щонайменше п’ять людей, а в Покровську пошкоджено рятувальну частину. Про це повідомили очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
За даними Філашкіна, росіяни обстріляли Часів Яр вранці 31 серпня – снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку. Загинули чоловіки від 24 до 38 років.
"Часів Яр – місто, в якому нормальне життя неможливе вже понад два роки. Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь!" – закликав Філашкін.
У ДСНС повідомили, що внаслідок російського обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальну частину в Покровську. Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено ролети пожежного депо, вікна, стелі в службових приміщеннях, оперативний автомобіль та пожежну автоцистерну. Особовий склад не постраждав.
- З 27 серпня у Покровській, Селидівській, Курахівській та Костянтинівській громадах Донецької області введено посилений комендантський час.
- З 2 вересня у Покровську припинять працювати банки й залишаться тільки банкомати.