Росія завдала близько 10 ударів по Харкову: є постраждалі, серед них – медики

Один з ударів прийшовся по району приватної забудови, там горить супермаркет, заявив мер Ігор Терехов

Ігор Терехов (Фото: Харківська міськрада)

Вдень 1 вересня російські окупаційні війська завдали близько 10 ударів по Харкову, є постраждалі. Про це повідомили представники місцевої влади.

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Приблизно о 13:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що відомо про пошкодження цивільної інфраструктури та поранених.

Мер міста Ігор Терехов уточнив, що один з ударів прийшовся по району приватної забудови.

"Горять кілька обійсть, супермаркет. Є постраждалі, в їхньому числі медики", – написав міський голова.

ДОПОВНЕНО о 13:40. Серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів – торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки, додав Синєгубов. Відомо про шістьох поранених, з них – шестирічна дитина, у неї гостра реакція на стрес.

Вдень 30 серпня росіяни вдарили керованими авіабомбами по різних районах Харкова. Жертвами ворожого удару стали шестеро людей. Ще 97 людей отримали поранення.

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