Росія завдала близько 10 ударів по Харкову: є постраждалі, серед них – медики

Росія завдала близько 10 ударів по Харкову: є постраждалі, серед них – медикидоповнено
Вдень 1 вересня російські окупаційні війська завдали близько 10 ударів по Харкову, є постраждалі. Про це повідомили представники місцевої влади.
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Приблизно о 13:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що відомо про пошкодження цивільної інфраструктури та поранених.
Мер міста Ігор Терехов уточнив, що один з ударів прийшовся по району приватної забудови.
"Горять кілька обійсть, супермаркет. Є постраждалі, в їхньому числі медики", – написав міський голова.
ДОПОВНЕНО о 13:40. Серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів – торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки, додав Синєгубов. Відомо про шістьох поранених, з них – шестирічна дитина, у неї гостра реакція на стрес.
- Вдень 30 серпня росіяни вдарили керованими авіабомбами по різних районах Харкова. Жертвами ворожого удару стали шестеро людей. Ще 97 людей отримали поранення.
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