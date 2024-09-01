Уже 40 пострадавших. Видео пожаров и руин в результате российского террора против Харькова

Россия снова терроризирует Харьков – 1 сентября она нанесла удары по гражданской инфраструктуре и просто по городу. Об этом написал президент Владимир Зеленский и опубликовал видео последствий от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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"И должны быть привлечены все необходимые силы мира для того, чтобы остановить этот террор. Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров – смелость дать Украине все, что необходимо для защиты", – написал он.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших в Харькове возросло до 41, среди них пятеро детей.

Он также отметил, что одно из ракетных попаданий было в спорткомплекс – там идет операция по разбору завалов, под ними до сих пор могут находиться люди.

Один мужчина, работающий там электриком, был заблокирован среди завалов, он в безопасности.

Около спорткомплекса зафиксировано не менее шести попаданий, часть из них – в землю.

Фото: Talegram Синегубова

Национальный олимпийский комитет Украины уточнил, что Россия разрушила харьковский Дворец спорта.

"В очередной раз напоминаем, что #RussiaIsATerroristState, а позиция Украины остается непоколебимой. Пока российские войска при поддержке беларуского правительства продолжают совершать акты геноцида против украинского народа, российским и беларуским спортсменам должно быть запрещено участвовать в любых международных соревнованиях в любом статусе", – говорится в сообщении.

Фото: НОК

Также среди повреждений – отделения "Новой почты", магазины, торговый центр, автомобили.

30 августа, начиная с 15:15, Вооруженные силы РФ нанесли массированные авиаудары по Харькову.

В результате попадания авиабомбы в жилую 12-этажку произошли разрушения конструкций и пожар площадью около 1500 квадратных метров. Жертвами вражеского удара стали шесть человек. Еще 97 человек получили ранения.

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