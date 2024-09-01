В Харькове повреждено отделение Новой почты, ТРЦ, спорткомплекс: 29 раненых

Мэр Игорь Терехов заявил, что люди пострадали в Салтовском и Немышлянском районах. Россия бьет по гражданской инфраструктуре

Харьков (Фото: Википедия/Nazarij)

В Харькове в результате российской воздушной атаки на гражданскую инфраструктуру пострадали не менее 29 человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Количество пострадавших возросло до минимум 25. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью", – написал он.

По словам главы ОВА, среди раненых есть медики, врач – в тяжелом состоянии.

Среди повреждений – отделения "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили. Мэр Игорь Терехов заявил, что люди пострадали в Салтовском и Немышлянском районах.

ДОПОЛНЕНО в 14:45. Количество пострадавших возросло до 29, заявил Синегубов. Погибших нет. Двое взрослых и двое детей в тяжелом состоянии.

Днем 30 августа 2024 года россияне ударили управляемыми авиабомбами по разным районам Харькова. Жертвами вражеского удара стали шесть человек. Еще 97 человек получили ранения.

1 сентября в Харькове прогремело около 10 взрывов.

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