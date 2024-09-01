У Харкові пошкоджено відділення Нової пошти, ТРЦ, спорткомплекс: 29 поранених

Мер Ігор Терехов заявив, що люди постраждали у Салтівському та Немишлянському районах. Росія б'є по цивільній інфраструктурі

Харків (Фото: Вікіпедія/Nazarij)

У Харкові внаслідок російської повітряної атаки на цивільну інфраструктуру постраждали щонайменше 29 людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"Кількість постраждалих зросла до щонайменше 25. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою", – написав він.

За словами глави ОВА, з-поміж поранених є медики, лікар – у тяжкому стані.

Серед пошкоджень – відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі. Мер Ігор Терехов заявив, що люди постраждали у Салтівському та Немишлянському районах.

ДОПОВНЕНО о 14:45. Кількість постраждалих зросла до 29, заявив Синєгубов. Загиблих немає. Двоє дорослих та двоє дітей у тяжкому стані.

Вдень 30 серпня 2024 року росіяни вдарили керованими авіабомбами по різних районах Харкова. Жертвами ворожого удару стали шестеро людей. Ще 97 людей отримали поранення.

1 вересня у Харкові пролунало близько 10 вибухів.

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