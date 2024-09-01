Массированная атака на Харьков: предварительно, РФ била ракетами "Искандер-М": где прилеты

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По предварительным данным, Россия ударила по Харькову 1 сентября ракетами типа "Искандер-М". Об этом сообщил Офис генпрокурора.

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Скорость ракет, попавших по городу, составляла 6000 км/ч — эта скорость характерна для указанных ракет, отметили правоохранители.

По данным ОГП, пострадали 34 человека, среди них шесть детей, в том числе трехмесячный мальчик, у которого острая реакция на стресс. Также среди пострадавших два медика и двое спасателей.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее писал о более 40 пострадавших. Мэр города Игорь Терехов тоже пишет о 44 пострадавших, из них семеро – дети.

Массированный ракетный удар произошел около 13:00.

В Салтовском районе зафиксировано попадание возле метро и торгового центра.

В Киевском районе враг ударил по частному жилому сектору.

В Немышлянском районе разрушен Дворец спорта.

"В городе повреждена исключительно гражданская инфраструктура: магазины, аптеки, кафе, кофейни, административные здания, автомобили, почтовые отделения, банки", – отметили в прокуратуре.

По данным Нацполиции, оккупанты выпустили более 10 ракет по Харькову. Было три попадания ракетами ЗРК С-300 и три – ракетами "Искандер-М".

В торговом центре за медицинской помощью обратился 21 пострадавший, в том числе трое детей и двое медиков. Около спорткомплекса травмированы 18 человек, из них два ребенка.