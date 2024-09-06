Росіяни вдарили по Сумщині – загинула людина, серед п'ятьох постраждалих двоє дітей

Фото: Сумська обласна прокуратура

Росіяни здійснили авіаудар по Краснопіллю Сумського району – вдарили по цивільній інфраструктурі, загинула жінка, серед п'ятьох поранених є двоє дітей. Про це повідомила обласна прокуратура.

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Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

За даними слідства, 6 вересня близько 15:00 росіяни скинули, попередньо, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру селища Краснопілля.

Через атаку у власному будинку загинула 66-річна жінка, поранено ще п'ятеро людей: серед них 15-річна дівчина та 16-річний хлопець, також пошкоджено близько 15 приватних домоволодінь, повідомила прокуратура.

Мапа: Deepstate

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Ввечері 31 серпня війська країни-агресора завдали ракетного удару по колоні зерновозів у Сумській області, одна людина загинула.

1 вересня у Сумах росіяни завдали удару по приміщенню закладу освіти, де розташовано центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.

Упродовж ночі 3 вересня російські окупаційні війська завдали масованого удару по залізничних об'єктах у Дніпропетровській та Сумській областях.

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