Росія завдала масованого удару по залізничних об'єктах у двох областях – фото
Фото: Укрзалізниця/Facebook

Упродовж ночі російські окупаційні війська завдали масованого удару по залізничних об'єктах у Дніпропетровській та Сумській областях. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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"Упродовж минулої ночі ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці. Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв", – йдеться у повідомленні.

Ввечері 2 вересня під артилерійський обстріл із боку РФ у Покровську потрапив будинок працівника Укрзалізниці.

Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками, нагадали у компанії.

Чоловік та його дружина зазнали поранень, їх доставили у лікарню.

Фото: Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця

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