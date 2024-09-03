Росія завдала масованого удару по залізничних об'єктах у двох областях – фото

Ворог цілеспрямовано обстріляв залізничні об'єкти у Дніпропетровській та Сумській областях

Фото: Укрзалізниця/Facebook

Упродовж ночі російські окупаційні війська завдали масованого удару по залізничних об'єктах у Дніпропетровській та Сумській областях. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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"Упродовж минулої ночі ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці. Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв", – йдеться у повідомленні.

Ввечері 2 вересня під артилерійський обстріл із боку РФ у Покровську потрапив будинок працівника Укрзалізниці.

Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками, нагадали у компанії.

Чоловік та його дружина зазнали поранень, їх доставили у лікарню.

Фото: Укрзалізниця

5 серпня 2024 року Укрзалізниця оголосила про відхилення у графіках через обстріл Полтавської області.

27 серпня, наступного дня після масованої російської атаки на Україну, Укрзалізниця заявила, що поїзди можуть затримуватися на сім годин.

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