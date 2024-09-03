Росія завдала масованого удару по залізничних об'єктах у двох областях – фото
Упродовж ночі російські окупаційні війська завдали масованого удару по залізничних об'єктах у Дніпропетровській та Сумській областях. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
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"Упродовж минулої ночі ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці. Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв", – йдеться у повідомленні.
Ввечері 2 вересня під артилерійський обстріл із боку РФ у Покровську потрапив будинок працівника Укрзалізниці.
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Чоловік та його дружина зазнали поранень, їх доставили у лікарню.
- 5 серпня 2024 року Укрзалізниця оголосила про відхилення у графіках через обстріл Полтавської області.
- 27 серпня, наступного дня після масованої російської атаки на Україну, Укрзалізниця заявила, що поїзди можуть затримуватися на сім годин.
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