Укрзалізниця попередила про відхилення в графіках через обстріл Полтавської області

У ніч проти 4 серпня росіяни завдали ударів по залізничній інфраструктурі Полтавської області

Фото: Укрзалізниця

Внаслідок ворожого обстрілу інфраструктури у Полтавській області 4 серпня, низка потягів Укрзалізниці "наздоганяють" графік. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Серед рейсів, які відхилюються від графіка:

→ №104/103 Львів – Краматорськ (+5:10);

→ №22/21 Львів – Харків (+5:10);

→ №2/1 Івано-Франківськ – Харків (+2:35);

→ №202/201 Ворохта – Харків (+2:35).

Рейси 64/63 Львів – Харків та 112/111 Львів – Ізюм вночі повернулись до розкладу, а двогрупний потяг привіз у Київ 218 пасажирів у комендантську годину, зазначили у компанії.

Укрзалізниця наголосила – для тих людей організували розвезення автобусами по місту, за потреби: можливість ночівлі або пересадки на інші рейси.

У ніч проти 4 серпня росіяни завдали ударів по залізничній інфраструктурі Полтавської області. Голова ОВА тоді заявив, що унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру, не розкриваючи деталей атаки.

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У ніч проти 20 липня 2024 року російські війська атакували залізницю у Харківській області – четверо працівників поранені, курсування поїздів зазнало змін.

1 серпня росіяни завдали удару по залізничній станції у Харківській області. Унаслідок атаки поранення отримала провідниця.

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