Росіяни вночі обстріляли залізницю в Полтавській області, деякі потяги курсують із затримками

Потяг (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 4 серпня росіяни завдали ударів по залізничній інфраструктурі Полтавської області. Про це повідомили Укрзалізниця та очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

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Голова ОВА заявив, що унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру, не розкриваючи деталей атаки.

Водночас в Укрзалізниці зазначили, що через нічний обстріл низці потягів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками.

Там додали, що травмованих унаслідок атаки немає. Але окупанти пошкодили колії, контактну мережу та опори. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а станом на ранок 4 серпня практично повністю поновлено й енергопостачання.

Також залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі. Інформацію про потяги, які курсують із затримками можна дізнатися за посиланням.

"А якщо ви зараз на борту одного з цих потягів і маєте подальшу пересадку, зверніться, будь ласка, до провідника або стюарда – наші диспетчери зараз організують всі потрібні стикування", – резюмували в Укрзалізниці.

У ніч проти 20 липня 2024 року російські війська атакували залізницю у Харківській області – четверо працівників поранені, курсування поїздів зазнало змін.

1 серпня росіяни завдали удару по залізничній станції у Харківській області. Унаслідок атаки поранення отримала провідниця.

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