РФ обстреляла железную дорогу в Полтавской области, ряд поездов курсирует с задержками

Поезд (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 4 августа россияне нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Полтавской области. Об этом сообщили Укрзализныця и глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

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Глава ОВА заявил, что в результате вражеских обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура, не раскрывая деталей атаки.

В то же время в Укрзализныце отметили, что из-за ночного обстрела ряду поездов Харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками.

Там добавили, что травмированных в результате атаки нет. Но оккупанты повредили колеи, контактную сеть и опоры. Восстановительные работы уже проведены, часть поездов пропущена с резервными тепловозами, а по состоянию на утро 4 августа практически полностью возобновлено и энергоснабжение.

Также железнодорожники собирают информацию о пересадках пассажиров, чтобы организовать дальнейшие поездки. Информацию о поездах, курсирующих с задержками, можно узнать по ссылке.

"А если вы сейчас на борту одного из этих поездов и имеете дальнейшую пересадку, обратитесь, пожалуйста, к проводнику или стюарду – наши диспетчеры сейчас организуют все необходимые стыковки", – резюмировали в Укрзализныце.

В ночь на 20 июля 2024 года российские войска атаковали железную дорогу в Харьковской области – четверо работников ранены, курсирование поездов претерпело изменения.

1 августа россияне нанесли удар по железнодорожной станции в Харьковской области. В результате атаки ранения получила проводница.

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