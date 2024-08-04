Россияне ударили ракетами по Харьковской и Полтавской областях

Комплекс С-300 (Фото: ресурс окупантов)

В ночь на 4 августа россияне нанесли ракетные удары по двум областях – Харьковской и Полтавской. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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По его данным, враг нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области РФ – по Полтавской области.

Также оккупанты применили пять беспилотников типа "шахед", которые были запущены из района Приморско-Ахтарска (Краснодарский край РФ). Все пять дронов были уничтожены в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

В ночь на 3 августа россияне атаковали украинские регионы четырьмя ракетами и 29 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили 24 дрона.

В Винницкой области было попадание в инфраструктурный объект, в результате чего возник масштабный пожар.

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