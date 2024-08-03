Россияне ночью атаковали ракетами и дронами: сбиты 24 "шахеда" из 29

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан/Facebook)

В ночь на 3 августа россияне атаковали украинские регионы четырьмя ракетами и 29 ударными беспилотниками, большинство из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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По данным Генштаба, оккупанты нанесли удары двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 с временно оккупированной территории Донецкой области, двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря и 29 ударными беспилотниками с мыса Чауда (временно оккупированный Крым), а также российских Курска и Приморско-Ахтарская (Краснодарский край).

В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных дрона в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей.

2 августа в Харьковской области россияне ударили беспилотником по автобусу с людьми. В результате атаки травмы получили шесть человек.

В ночь на 3 августа в Винницкой области россияне нанесли удар по инфраструктурному объекту.

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