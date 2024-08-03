В Винницкой области россияне атаковали дроном инфраструктурный объект

Информации о травмированных не поступало, отметили в военной администрации

Спасатели (Иллюстративное фото: ГСЧС Украины)

В ночь на 3 августа в Винницкой области россияне нанесли удар по инфраструктурному объекту. Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

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Она написала, что в области есть попадание в объект инфраструктуры. Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям работают на месте.

Заболотная отметила, что информации о травмированных не поступало.

В ночь на 3 августа в Винницкой области воздушную тревогу объявляли дважды. Они продолжались с 01:46 до 03:36 и с 03:47 до 05:05. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников типа "шахед".

1 августа россияне нанесли удар по железнодорожной станции в Харьковской области. В результате атаки ранения получила проводница.

2 августа в Харьковской области россияне ударили беспилотником по автобусу с людьми. В результате атаки травмы получили шесть человек.

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