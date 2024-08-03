У Вінницькій області росіяни атакували дроном інфраструктурний об’єкт

Інформації про травмованих не надходило, зазначили у військовій адміністрації

Рятувальники (Ілюстративне фото: ДСНС України)

У ніч проти 3 серпня у Вінницькій області росіяни завдали удару по інфраструктурному об’єкту. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

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Вона написала, що в області є влучання в обʼєкт інфраструктури. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій працюють на місці.

Заболотна зазначила, що інформації про травмованих не надходило.

У ніч на 3 серпня у Вінницькій області повітряну тривогу оголошували двічі. Вона тривала з 01:46 до 03:36 та з 03:47 до 05:05. Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників типу "шахед".

1 серпня росіяни завдали удару по залізничній станції у Харківській області. Унаслідок атаки поранення отримала провідниця.

2 серпня у Харківській області росіяни вдарили безпілотником по автобусу з людьми. Унаслідок атаки травми отримали шестеро осіб.

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