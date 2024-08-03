Росіяни вночі атакували ракетами й дронами: збито 24 "шахеди" з 29

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан/Facebook)

У ніч проти 3 серпня росіяни атакували українські регіони чотирма ракетами та 29 ударними безпілотниками, більшість з яких вдалось збити силам протиповітряної оборони. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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За даними Генштабу, окупанти завдали ударів двома зенітними керованими ракетами С-300 із тимчасово окупованої території Донецької області, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 29 ударними безпілотниками із мису Чауда (тимчасово окупований Крим), а також російських Курська та Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край).

У результаті протиповітряного бою збито 24 ударні дрони в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.

2 серпня у Харківській області росіяни вдарили безпілотником по автобусу з людьми. Унаслідок атаки травми отримали шестеро осіб.

У ніч проти 3 серпня у Вінницькій області росіяни завдали удару по інфраструктурному об’єкту.

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