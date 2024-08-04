Росіяни вдарили ракетами по Харківській та Полтавській областях

Комплекс С-300 (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 4 серпня росіяни завдали ракетних ударів по двох областях – Харківській та Полтавській. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За його даними, ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківській області та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області РФ – по Полтавській області.

Також окупанти застосували п’ять безпілотників типу "шахед", які були запущені з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край РФ). Всі п'ять дронів були знищені у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

У ніч проти 3 серпня росіяни атакували українські регіони чотирма ракетами та 29 ударними безпілотниками. Сили ППО збили 24 дрони.

У Вінницькій області було влучання в інфраструктурний об’єкт, унаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Читайте також: Зеленський: Маємо закінчити війну на наших умовах, треба рішення партнерів щодо далекобійних ударів